A cantora norte-americana Patti Smith cancelou um concerto marcado para quinta-feira em São Paulo, após sentir-se mal em palco e interromper uma apresentação na cidade na véspera.

"Patti está a recuperar bem, mas os nossos médicos dizem que precisa de mais algum tempo", diz um comunicado assinado pela artista, de 78 anos, e pelo coletivo franco-alemão Soundwalk Collective, que a acompanha numa digressão pela América Latina.

"Ela estava com uma forte dor de cabeça nos últimos dias e sentiu tonturas no palco", relatou no Instagram o teatro Cultura Artística, que informou sobre o cancelamento do concerto.

Segundo a imprensa, a cantora desmaiou no palco durante a apresentação de quarta-feira, regressando numa cadeira de rodas e cantando mais duas músicas, antes de pedir desculpas e terminar o espetáculo.

Na quinta-feira, minimizou o ocorrido e escreveu no Instagram que as informações eram "bastante exageradas".

"Tive uma tontura pós-enxaqueca" e "um pequeno incidente", publicou, juntamente com uma fotografia onde aparece a sorrir.

A cantora afirmou que se sentia bem.

Patti está no Brasil com o espetáculo "Correspondences", que junta textos e música desta lenda do punk dos anos 1970, projeções visuais e sons do grupo Soundwalk Collective, fundado por Stephan Crasneanscki e Simone Merli.

A digressão já passou por Colômbia, Chile e Argentina.

