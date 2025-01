Perfume Genius está de volta com um novo single. "It’s a Mirror" é o primeiro avanço do novo álbum, "Glory", apresentado como a criação artística mais arrojada da sua carreira.

O sétimo álbum de estúdio do do projeto de Mike Hadreas chega na primavera, no dia 28 de março.

Em comunicado, o artista explica que, muitas vezes, "acorda oprimido, mesmo quando não está a acontecer". "Passo o resto do dia a tentar regular-me, o que prefiro fazer em casa, sozinho, com os meus pensamentos. Mas porquê? Eles são maioritariamente negativos. E, na verdade, não mudaram muito ao longo das décadas. Escrevi ‘It’s a Mirror’ enquanto estava preso num desses ciclos (...), enquanto percebia que há algo diferente e, talvez até bonito, lá fora, mas sem saber exatamente como aventurar-me. Tenho muito mais prática em manter a porta fechada", confessou em comunicado.