Perfume Genius é a mais recente confirmação para a edição de 2025 do Vodafone Paredes de Coura. O artista está a preparar o lançamento do seu sétimo álbum de estúdio, "Glory", que chega no dia 28 de março.

"No Front Teeth" e "It's a Mirror" são os primeiros singles conhecidos do novo disco do projeto de Mike Hadreas.

O Vodafone Paredes de Coura regressa nos dias 13, 14, 15 e 16 de agosto.

A artista junta-se a artistas comoFranz Ferdinand, Air, Sharon Van Etten & The Attachment Theory, Zaho de Sagazan, Black Country, New Road, MJ Lenderman & The Wind, bar italia, Jersey, Nilüfer Yanya, SOFT PLAY, Terno Rei, Ana Frango Elétrico, LA LOM, Cassandra Jenkins, Fat Dog, Warmduscher e Lambrini Girls.

Os passes para os quatro dias de festival já estão à venda nos locais habituais.

O festival de Paredes de Coura realizou-se pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos, do qual faz parte o atual presidente da câmara de Paredes de Coura, que queria organizar um evento dedicado ao rock independente.