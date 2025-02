Perfume Genius revelou um novo single do seu próximo disco, "Glory". "No Front Teeth", tema que sucede a "It's a Mirror", é uma parceria com a cantora Aldous Harding e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

A canção foi produzida por Blake Mills (Fiona Apple, Bob Dylan) e conta com um videoclipe realizado por Cody Critcheloe.

A canção explora a superação das cicatrizes do passado, a força que nasce da vulnerabilidade e a determinação em avançar rumo a um futuro mais sorridente.

"Glory", o sétimo álbum de estúdio do do projeto de Mike Hadreas, chega na primavera, no dia 28 de março.

Veja aqui o videoclipe.