Depois de esgotar duas datas no MEO Arena, em Lisboa, Plutonio anunciou uma surpresa para os fãs do norte. No dia 19 de abril, o músico vai subir ao palco do Multiusos de Guimarães.

O rapper português irá apresentar ao vivo o seu mais recente álbum, "Carta de Alforria", lançado em novembro de 2024. O disco tem batido recordes, tornando-se no mais ouvido de sempre no Spotify por um artista português, tanto globalmente quanto em Portugal, em apenas um dia.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda na MEO Blueticket.

"No próximo dia 19 de Abril, Plutonio sobe ao palco do Multiusos de Guimarães, e desta vez, a solo. O rapper traz ao Norte do país o seu primeiro grande concerto do ano, prometendo uma noite memorável aos fãs e amantes da música urbana portuguesa", destaca a promotora.

Veja a conversa do SAPO Mag com Plutonio: