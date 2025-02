Ed Sheeran decidiu surpreender os fãs da cidade de Bengaluru, na Índia, com um pequeno concerto na rua. O cantor britânico arrancou no final de janeiro uma digressão pelo país.

Este domingo, dia 9 de fevereiro, o artista estava a cantar na rua quando foi interrompido pelas autoridades locais, segundo avançou o Times of India. De acordo com o jornal, Ed Sheeran não tinha as autorizações necessárias para realizar uma atuação na rua.

As imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais. "Temos permissão para estar aqui, mas este polícia está a mandar-nos parar", disse Ed Sheeran ao público. Mas, segundo a imprensa local, as autoridades da cidade desmentiram o cantor, garantindo que não foi cedida nenhuma autorização.

"Recusei-me a dar permissão porque a Church Street fica muito cheia. Essa é a razão pela qual lhe pediram para desocupar o local", disse o agente da polícia de Bengaluru, Shekar T Tekkannanavar.

Segundo a agência noticiosa ANI (Asian News International), a equipa do artista pediu, de facto, autorização, mas o pedido foi recusado.

"Ninguém pode atuar nos passeios ou nas estradas, pois é um incómodo para os outros. A nossa equipa pediu-lhes que parassem e, quando não cumpriram, os agentes no local desligaram a ligação do microfone", explicaram as autoridades.

Em resposta, o presidente da Church Street and Rest House Association, Sanjay Kumar, explicou que a polícia local estava no seu direito de intervir. “Mesmo no estrangeiro, as atuações requerem permissão (...) A equipa de Ed Sheeran poderia ter falado connosco, e nós teríamos arranjado um espaço privado num restaurante ou num local aberto para que Bengaluru pudesse desfrutar", frisou.

Na sua conta no Instagram, Ed Sheeran já reagiu, reafirmando que a permissão tinha sido concedida. "Já agora, nós tínhamos permissão para tocar na rua, por isso, tocar naquele exato lugar foi planeado com antecedência. Não fomos nós que aparecemos aleatoriamente. Mas tudo bem. Vemo-nos no concerto logo à noite", escreveu.