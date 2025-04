Ed Sheeran foi o mais recente convidado da rubrica "Subway Busking", do "The Tonight Show with Jimmy Fallon". O cantor britânico juntou-se ao apresentador disfarçaram-se para uma atuação especial no metro de Nova Iorque, apresentando-se como a banda fictícia Frat Poison.

O músico começou por tocar uma versão acústica de "Pink Pony Club", de Chappell Roan. Logo depois, Ed Sheeran e Jimmy Fallon revelaram as suas identidade para interpretar "Azizam", o novo single do britânico.

Ed Sheeran editou na passada semana a nova canção, o primeiro single de avanço do seu próximo disco, "Play".

Veja o vídeo: