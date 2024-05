A 2.ª edição do Porto Cello Festival acontece no Porto e em Matosinhos entre 18 e 26 de maio com uma programação que reúne mais de mais de 60 artistas em 17 concertos, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a organização do evento garante que o cartaz tem músicos de renome do panorama nacional e internacional, destacando Martti Rousi, o Quarteto de Cordas de Matosinhos com Varoujan Bartikian e o Ensemble de Violoncelos da Orquestra Gulbenkian.

O evento contempla desde a música folclórica latino-americana, apresentada pelo grupo chileno-suíço Barlovento Sur, a concertos com personalidades como Paolo Pandolfo, Joan Boronat Sanz, Maria Ferré e Amélie Chemin.

A organização aponta como “um dos momentos de maior destaque” a apresenta de “La Mer”, de Debussy, para 12 violoncelos, que a organização garante ser “um concerto único”.

Além dos espetáculos, a programação inclui visitas guiadas e aulas de ioga ao ar livre na companhia de uma violoncelista e programas planeados para famílias como a adaptação musical do conto “A Menina do Mar”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, que será apresentada pelo Duo NOZ.

O Porto Cello Festival terá também um programa educativo para estudantes e músicos profissionais com quatro ‘masterclasses’ ministradas por Martti Rousi, Maria de Macedo, Varoujan Bartikian e Pedro Massarrão, e o projeto “Violoncelos 1/8”, que junta numa orquestra jovens estudantes de violoncelo de todo o país.

“Acreditamos que o convívio e a partilha de experiências e conhecimento com outros músicos e professores é crucial na evolução enquanto artistas, por isso a vertente educativa do festival é uma aposta contínua e que iremos manter nesta segunda edição”, diz, no texto, a diretora executiva e artística do evento, Teresa Soares.

A organização destaca que o Porto Cello Festival tem cinco concertos de entrada livre e descontos especiais para estudantes e maiores de 65 anos.