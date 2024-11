Os vencedores dos Grammy Latino foram anunciados esta quinta-feira, dia 14 de novembro, em Miami, Estados Unidos.

Na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa estava em competição “Esperança”, música escrita pelos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas com o produtor brasileiro Nave e com o músico português Dino D'Santiago, que perdeu o galardão para "Ouro Marrom", de Jota.Pê.

Já "Night In Tunisia" e (Hilario Durán e His Latin Jazz Big Band e Paquito D’Rivera) venceu o Grammy Melhor Arranjo. Na categoria figurava “Linha de Passe”, com arranjos do músico brasileiro Nailor Proveta, e que faz parte do álbum “Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses”, que a Orquestra Jazz de Matosinhos editou em março.

Na cerimónia, Juan Luis Guerra 4.40 venceu os Grammys de Gravação do Ano e de Álbum do Ano. Já o galardão de Canção do Ano foi entregue a Jorge Drexler, com "Derrumbe".

LISTA DE VENCEDORES

Gravação do Ano

Mil veces – Anitta

Monaco -Bad Bunny

Una vida pasada- Camilo y Carín León

Catalin – Cimafunk y Monsieur Periné

Derrumbe – Jorge Drexler

Con dinero y sin dinero – Fonseca y Grupo Niche

Mi ex tenía razón- Karol G

Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40 - VENCEDOR

Tenochtitlán – Mon Laferte

Igual que un ángel – Kali Uchis/Peso Pluma

Melhor Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert - VENCEDORA

Canção do Ano

A fuego lento – Daymé Arocena, Vicente García

A la mitad – Julio Reyes Copello y Mariana Vega

Aún me sigo encontrando – Rubén Blades, Gian Marco

Caracas en el 2000 – Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean

Derrumbe – Jorge Drexler - VENCEDOR

(Entre paréntesis) – Shakira e Grupo Fronteira

Mi ex tenía razón – Karol G

Según quién – Maluma y Carín León

Te lo agradezco – Kany García, Carín León

313 – Residente, Silvia Pérez Cruz e Penélope Cruz

Álbum do Ano

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Bolero – Angela Aguilar

Cuatro – Camilo

Mañana será bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany Garcia

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40 - VENCEDOR

Autopoiética – Mon Laferte

Boca Chueca – Carin Leon

Las letras ya no importan – Residente

Las mujeres ya no lloran – Shakira

Compositor do ano

Edgar Barrera – Vencedor

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Melhor álbum de música alternativa



“Por Cesárea,” – Dillom

“Híper” – Hello Seahorse!

“Nica” – Nicole Horts

“Autopoiética” – Mon Laferte – Vencedora

“Pandora” – Ali Stone

“DESCARTABLE” – WOS

Melhor Álbum de Cumbia/Vallenato

‘Ta Malo” – Silvestre Dangond – Vencedor

“De La Uno A La 1000 (Primera Temporada)” – Omar Geles

“Se Agradece” – Los Ángeles Azules

“Vallenatos Pa Enamorar” – Osmar Pérez & Geño Gamez

“La Sociedad De La Cumbia (Big Band Live)” – Puerto Candelaria

Melhor álbum de música popular brasileira/música afro portuguesa brasileira

“D Ao Vivo Maceió” de Djavan

“Se o Meu Peito Fosse o Mundo” de Jota.Pê – Vencedor

“Portas (Ao Vivo)” de Marisa Monte

“Outros Cantos” de Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó

“No Tempo da Intolerância” de Elza Soares

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

“Mariana e Mestrinho” de Mariana Aydar e Mestrinho – Vencedor

“Aguidavi do Jêje” de Aguidavi Do Jêje e Luizinho do Jêje

“De Norte a Sul” de João Gomes

“Night Clube Forró Latino (Volume I)” de Marcelo Jeneci

“Faróis do Sertão” de Gabriel Sater

Melhor álbum instrumental

“Impronta” – Omar Acosta

“Claude Bolling Goes Latin – Suite For Flute And Latin Music Ensemble” – Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

“Capriccio Latino” – Alexis Cárdenas

“Encontro Das Águas” – Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

“Tembla” – Hamilton De Holanda & C4 Trío – Vencedor

Melhor vídeo Musical – versão Longa

Beautiful Humans Vol 1. Documental” – Alemor

“Meu Karma” – Jovem Mk

“Hotel Caracas” – Mau y Ricky

“Grasa (Album Long Form)” – Nathy Peluso – Vencedora

“Nacimos Llorando” – Rubio

Melhor canção urbana

“Bonita” – Daddy Yankee – Vencedor

“Columbia” – Quevedo

“El Cielo” – Sky Rompiendo, Feid e Myke Towers

“La Falda” – Myke Towers

“Luna” – Feid e Atl Jacob

“Qlona” – Karol G e Peso Pluma

Melhor performance de música eletrÓnica latina

“Drum Machine” – Alok

“La Ceniza” – Ale Acosta e Valeria Castro

“Pedju Kunumigwe” – Alok e Guarani Nhandewa

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)” – Bizarrap e Shakira – Vencedores

“BAMBOLE” – Vikina e Deorro

Melhor interpretação urbana em língua portuguesa

“Joga Pra Lua” de Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

“Cachimbo da Paz 2” de Gabriel O Pensador, Lulu Santos e Xamã – Vencedores

“Da Braba” de Gloria Groove, Ludmilla e MC GW

“Carta Aberta” de MC Cabelinho

“Fé nas Maluca” de MC Carol e Iza

“La Noche” de Yago Oproprio e Patricio Sid

Melhor álbum de samba/pagode

“Alcione 50 anos (Ao Vivo)” de Alcione

“Xande Canta Caetano” de Xande de Pilares – Vencedor

“Iboru” de Marcelo D2

“Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)” de Thiaguinho

“Subúrbio (Ao Vivo)” de Tiee

Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa

“Erasmo Esteves” de Erasmo Carlos – Vencedor

“No Rastro de Catarina” de Cátia de França

“Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua” de Ana Frango Elétrico

“Ontem Eu Tinha Certeza” (Hoje Eu Tenho Mais) de Jovem Dionisio

“Lagum Ao Vivo” de Lagum

Melhor álbum de rock

“El Dorado (En Vivo)” – Aterciopelados – Vencedor

“Diáspora Live Vol. 1” – La Vida Bohème

“Herencia Lebón” – David Lebón

“Alicia En El Metalverso” – Mägo De Oz

“Mi Mejor Enemigo” – Viniloversus

Melhor projeto gráfico

“En Vivo – 100 Años de Azúcar” – Celia Cruz – Vencedor

“Figurantes” – Vetusta Morla

“Karma” – Diana Burco – Vencedor

“Realismo Mágico” – Carlos Sadness

“Tekoá” – Jair Oliveira

Melhor canção alternativa

“Cabecear” – J Noa

“Déjalo Ir” – Francisca Valenzuela

“El Día Que Perdí Mi Juventud” – Nathy Peluso – Vencedora

“Insomnia” – Goyo

“Lloro” – Nicole Horts

Melhor canção de pop

“A La Mitad” – Maura Nava

“A Las 3″ – Paty Cantú & León Leiden

“Ahora” – David Bisbal & Carlos Rivera

“Amor” – Danny Ocean

“Dime Quién” – Lagos

“Feriado” – Rawayana – Vencedor

“Igual Que Un Ángel” – Kali Uchis & Peso Pluma

Melhor Canção Regional

“Aquí Mando Yo” – Los Tigres Del Norte

“Canción Para Olvidarte” – Majo Aguilar

“El Amor De Su Vida” – Grupo Frontera e Grupo Firme – Vencedor

“Por El Contrario” – Becky G, Angela Aguilar & Leonardo Aguilar)

“Tienes Que Ser Tú” – La Energía Norteña

Melhor álbum clássico

“Aire, Aire… No Puedo Respirar”

“Credo For Orchestra, Choir And Five Soloists” – Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela e Coro Nacional Simón Bolívar

“Fandango” – Los Angeles Philharmonic – Vencedores

“Fantasies of Buenos Aires”

“The Latin Rites” – Adda Simfònica Alicante

Melhor canção de rock

“Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá)” – Diamante Eléctrico

“Animal Temporal” – Viniloversus

“Camaleónica” – Ali Stone

“No Me Preguntes (Live)” – Draco Rosa – Vencedora

“Qué Más Quieres” – The Warning

Melhor canção de pop/rock

“Acapulco” – Siddhartha e Emmanuel Horvilleur

“Afilá” – Ali Stone

“Blanco y Negro” – Lagos e Elena Rose

“5 Horas Menos” – Conociendo Rusia e Natalia Lafourcade – Vencedora

“Diciembre” – Los Mesoneros

Melhor canção em língua portuguesa

“Alinhamento Milenar” – Jão

“Ata-me” – Alaíde Costa

“Chico” – Luísa Sonza

“Esperança” – Criolo, Dino D’Santiago e Amaro Freitas

“Ouro Marrom” – Jota.Pê – Vencedor

Melhor álbum de música sertaneja

“Boiadeira Internacional (Ao Vivo)” de Ana Castela – Vencedora

“Paraíso Particular (Ao Vivo)” de Gusttavo Lima

“Cintiliante (Ao Vivo)” de Simone Mendes

“Raiz Goiânia (Ao Vivo)” de Lauana Prado

“Luan City 2.0 (Ao Vivo)” de Luan Santana

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa