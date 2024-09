Os nomeados para a edição de 2024 dos Grammys Latinos foram revelados esta terça-feira, dia 17 de setembro. Jão, que atuou em junho no Rock in Rio Lisboa, a colombiana Karol G e a brasileira Anitta são alguns dos destaques.

A categoria de Álbum do Ano, uma das mais cobiçadas, é disputada por Xande de Pilares, Angela Aguilar, Camilo, Karol G, Kany Garcia, Juan Luis Guerra 4.40, Mon Laferte, Carin Leon, Residente

e Shakira.

Já Iza, Jão, Melly, Os Garotin e Luísa Sonza estão na corrida pela estatueta de Melhor álbum de pop em língua portuguesa.

O músico português Dino d’Santiago está nomeado para os Grammys Latinos pela coautoria e interpretação do tema “Esperança”, numa edição em que também está indicada uma música gravada pela Orquestra Jazz de Matosinhos, foi hoje anunciado.

De acordo com a lista de nomeados divulgada hoje pela Academia Discográfica Latina, a música “Esperança”, escrita pelos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas com o produtor brasileiro Nave e com o músico português Dino d'Santiago, está indicada para o Grammy Latino de "Melhor Canção em Língua Portuguesa".

Na categoria de “Melhor Arranjo” figura “Linha de Passe”, com arranjos do músico brasileiro Nailor Proveta, e que faz parte do álbum "Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses", que a Orquestra Jazz de Matosinhos lançou em março.

A 25.ª edição dos Grammys Latinos está marcada para 14 de novembro em Miami, nos Estados Unidos.

LISTA DE NOMEADOS:

Álbum do ano

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Bolero – Angela Aguilar

Cuatro – Camilo

Mañana será bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany Garcia

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética – Mon Laferte

Boca Chueca – Carin Leon

Las letras ya no importan – Residente

Las mujeres ya no lloran – Shakira

Canção do ano

A fuego lento – Daymé Arocena, Vicente García

A la mitad – (Banda Sonora Original de la serie Zorro)/ Julio Reyes Copello y Mariana Vega

Aún me sigo encontrando – Rubén Blades, Gian Marco

Caracas en el 2000 – Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean

Derrumbe – Jorge Drexler

(Entre paréntesis) – Shakira e Grupo Fronteira

Mi ex tenía razón – Karol G

Según quién – Maluma y Carín León

Te lo agradezco – Kany García, Carín León

313 – Residente, Silvia Pérez Cruz e Penélope Cruz

Artista revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Melhor álbum de música sertaneja

Boiadeira Internacional – Ana Castela

Paraíso Particular – Gusttavo Lima

Cintilante – Simone Mendes

Raiz Goiânia – Lauana Prado

Luan City 2.0 – Luan Santana

Melhor álbum de pop em língua portuguesa

Afrodhit – Iza

Super – Jão

Amaríssima – Melly

Os Garotin de São Gonçalo – Os Garotin

Escândalo Intimo – Luísa Sonza

Melhor canção em língua portuguesa

Alinhamento Milenar – Jão

Ata-me – Alaíde Costa

Chico – Luísa Sonza

Esperança – Criolo, Dino D’Santiago e Amaro Freitas

Ouro Marrom – Jota.pê

Melhor interpretação urbana em língua portuguesa

Joga para Lua – Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 – Gabriel, o Pensador, Lulu Santos e Xamã

Da Braba – Gloria Groove, Ludmilla e MC GW

Carta Aberta – MC Cabelinho

Fé nas Maluca – MC Carol

La Noche – Yago o próprio e Paticio Sid

Melhor álbum rock ou de música alternativa em língua portuguesa

Erasmo Esteves – Erasmos Carlos

No Rastro de Catarina – Cátia de França

Me Chama de Gato que Eu Sou Sua – Ana Frango Elétrico

Ontem, eu Tinha Certeza (Hoje eu tenho mais) – Jovem Dionísio

Lagum ao vivo – Lagum

Melhor álbum de samba/pagode

Alcione 50 anos (ao vivo) – Alcione

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Iboru – Marcelo D2

Tardezinha pela vida inteira (ao vivo) – Thiaguinho

Subúrbio (ao vivo) – Tiê

Melhor álbum de música popular brasileira/ música afroportuguesa brasileira

D Ao Vivo Maceió – Djavan

Se o Meu Peito fosse o Mundo – Jota.Pê

Portas (ao vivo) – Marisa Monte

Outros Cantos – Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó

No Tempo da Intolerância – Elza Soares

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

Mariana e Mestrinho – Mariana Aydar e Mestrinho

Aguidavi do Jejê – Aguidavi do Jejê e Luizinho do Jejê

De Norte a Sul – João Gomes

Night Clube Forró Latino (volume 1) – Marcelo Jeneci

Faróis do Sertão – Gabriel Sater

Gravação do ano

Mil veces – Anitta

Monaco -Bad Bunny

Una vida pasada- Camilo y Carín León

Catalin – Cimafunk y Monsieur Periné

Derrumbe – Jorge Drexler

Con dinero y sin dinero – Fonseca y Grupo Niche

Mi ex tenía razón- Karol G

Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

Tenochtitlán – Mon Laferte

Igual que un ángel – Kali Uchis/Peso Pluma

Melhor álbum de música urbana

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana – Bad Bunny

Sol Maria – Eladion Carrion

Sayonara – Alvaro Diaz

Ferxxocalipsis – Feid

Manana Será Bonito – Karol G

El último baile – Trueno

Melhor álbum vocal pop

Tofu – Caloncho

.MP3 – Emilia

El Viaje – Luis Fonsi

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Orquídeas – Kali Uchis

Escrita – Nicole Zignago

Melhor álbum vocal de pop tradicional

Obras Maestra – Diego El Cigala

García – Kany García

Mar Adentro – Juliana

Aún Me Sigo Encontrando – Gian Marco

Almas Paralelas – Laura Pausini

Melhor música pop

A la mitad – Banda Sonora Original da série ‘Zorro’

A Las 3 – Paty Cantú e León Leiden

Ahora – David Bisbal e Carlos Rivera

Amor – Danny Ocean

Dime Quién – Lagos

Feriado – Ramayana

Igual que un ángel – Kali Uchis e Peso Pluma

Melhor música urbana

Bonita – Daddy Yankee

Columbia – Quevedo

El Cielo/ Sky Rompiendo – Feid, Myke Towers/ Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo

La Falda – Myke Towers

Luna – Feid Featuring Atl Jacob

Qlona – Karol G

Compositor do ano

Edgar Barrera

Yoel Henríquez

Manuel Lorente Freire

Horacio Palencia

Pablo Preciado