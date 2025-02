Cinco anos depois, Post Malone vai regressa a Portugal, desta vez para um concerto a solo. O artista norte-americano vai atuar no Estádio do Restelo, em Lisboa, no dia 14 de setembro.

O cantor, conhecido por temas como "Congratulations" (com participação de Quavo), "Rockstar" (com 21 Savage), "Psycho" (com Ty Dolla Sign) ou "Fortnight" (com Taylor Swift), anunciou esta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, as datas da "The Big Ass World Tour", que vai contar com 11 datas na Europa.

A nova digressão de Post Malone arranca a 29 de abril no Rice-Eccles Stadium, em Salt Lake City nos Estados Unidos, e termina a 14 de setembro em Lisboa.

Os bilhetes para o concerto no Estádio do Restelo serão colocados à venda no dia 21 de fevereiro, às 12h00, na MEO Blueticket, em livenation.pt. As pré-vendas adicionais serão realizadas ao longo da semana antes da venda geral.

POST MALONE PRESENTS: THE BIG ASS WORLD TOUR – DATAS NA EUROPA

12 agosto – Chéquia, Praga | Airport Letňany (primeira parte: Jelly Roll)

– Chéquia, Praga | Airport Letňany (primeira parte: Jelly Roll) 18 agosto – Alemanha, Berlim | Parkbühne Wuhlheide

– Alemanha, Berlim | Parkbühne Wuhlheide 21 agosto – Lituânia, Kaunas | Darius and Girėnas Stadium (primeira parte: Jelly Roll)

– Lituânia, Kaunas | Darius and Girėnas Stadium (primeira parte: Jelly Roll) 23 agosto – Dinamarca, Horsens | Nordstern Arena (Festival)

– Dinamarca, Horsens | Nordstern Arena (Festival) 27 agosto – Itália, Milão | IDays Milano (Festival)

– Itália, Milão | IDays Milano (Festival) 3 setembro – França, Paris | Paris La Défense Arena

– França, Paris | Paris La Défense Arena 5 setembro – Alemanha, Hanôver | Heinz von Heiden Arena

– Alemanha, Hanôver | Heinz von Heiden Arena 7 setembro – Reino Unido, Londres | Tottenham Hotspur Stadium (primeira parte: Jelly Roll)

– Reino Unido, Londres | Tottenham Hotspur Stadium (primeira parte: Jelly Roll) 9 setembro – Países Baixos, Arnhem | GelreDome

– Países Baixos, Arnhem | GelreDome 12 setembro – Espanha, Barcelona | Estadi Olímpic Lluís Companys

– Espanha, Barcelona | Estadi Olímpic Lluís Companys 14 setembro – Portugal, Lisboa | Estádio do Restelo

Em agosto de 2024, Post Malone lançou o seu primeiro álbum de música country, “F-1 Trillion”. Para o projeto, o artista convidou membros da realeza da música country, como Dolly Parton, Hank Williams JR. e Tim McGraw, bem como estrelas da nova geração, como Jelly Roll, Lainey Wilson, Chris Stapleton, entre outros.

"F-1 Trillion" conta com os singles "Guy For That", com Luke Combs, e "I Had Some Help", parceria com Morgan Wallen que conquistou os primeiros lugares dos tops.

"White Iverson" (2016), "Better Now" (2018), "Sunflower" (com Swae Lee), 100, "Wow", "Goodbyes" (com Young Thug) ou "Circles" são alguns dos maiores sucessos da carreira do músico.