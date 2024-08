Post Malone lançou esta sexta-feira, dia 16 de agosto, o seu primeiro álbum de música country, “F-1 Trillion”. O disco já se encontra disponível nas plataformas digitais.

Para o projeto, o artista convidou estrelas da música country. Entre elas encontramos membros da realeza da música country, como Dolly Parton, Hank Williams JR. e Tim McGraw, bem como estrelas da nova geração, como Jelly Roll, Lainey Wilson, Chris Stapleton, entre outros.

"F-1 Trillion" conta com os singles "Guy For That", com Luke Combs, e "I Had Some Help", parceria com Morgan Wallen que continua nos primeiros lugares dos tops.

O disco conta com 18 canções, totalizando 58 minutos. Em breve, Post Malone irá também revelar a versão deluxe de "F-1 Trillion", com temas mais "íntimos e vulneráveis".

ALINHAMENTO:

1. "Wrong Ones" (feat. Tim McGraw)

2. "Finer Things" (feat. Hank Williams Jr.)

3. "I Had Some Help" (feat. Morgan Wallen)

4. "Pour Me a Drink" (feat. Blake Shelton)

5. "Have the Heart" (feat. Dolly Parton)

6. "What Don't Belong to Me"

7. "Goes Without Saying" (feat. Brad Paisley)

8. "Guy for That" (feat. Luke Combs)

9. "Nosedive" (feat. Lainey Wilson)

10. "Losers" (feat. Jelly Roll)

11. "Devil I've Been" (feat. Ernest)

12. "Never Love You Again" (feat. Sierra Ferrell)

13. "Missin' You Like This" (feat. Luke Combs)

14. "California Sober" (feat. Chris Stapleton)

15. "Hide My Gun" (feat. Hardy)

16. "Right About You"

17. "M-E-X-I-C-O" (feat. Billy Strings)

18. "Yours"