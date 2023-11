"Reconhecemos que poderíamos ter tomado algumas ações alternativas, adicionais a todas as outras que fizemos, como por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos concertos inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de entradas com copos de água descartáveis", frisou.

No comunicado, o CEO da T4F garante que a "aprendizagem fez a produtora incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos concertos seguintes". "Sabemos que com as mudanças climáticas que estamos a viver, esses episódios serão cada vez mais frequentes", adiantou.

"De qualquer forma, quero aqui pedir desculpas a todos que não tiveram a melhor experiência possível. Entregar o melhor evento sempre será o nosso compromisso. Também peço desculpas pela demora em realizar esta manifestação pública, pois i nosso foco estava em incorporar as aprendizagens que tivemos", explicou o produtor.

"Infelizmente, pela primeira vez em mais de 40 anos de atuação, tivemos uma fatalidade num evento organizado pela Time for Fun. Estamos absolutamente desolados, muito tristes com a perda da jovem Ana Clara, apesar do pronto atendimento e de todos os esforços realizados pelas equipas médicas no evento e no hospital", lamentou Serafim Abreu

No vídeo, o CEO da produtora sublinha ainda que a produtora está disponível para ajudar a família da jovem: "Coloco aqui, agora publicamente, a nossa disposição em prestar assistência no que for necessário, como já dissemos diretamente para os membros da família e para o advogado que os representa, por telefone, por escrito, desde o ocorrido. Entendemos a profunda dor dessa perda irreparável".

"Quero também assegurar a todos os fãs que irão ao concerto da Taylor Swift em São Paulo, que estamos a trabalhar para proporcionar uma noite emocionante e memorável. Para os concertos do Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades. Está permitida a entrada de garrafas de águas plásticas flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram permitidos", assegurou.