De acordo com a Direção-Geral das Artes (DGArtes), que é parceira e responsável pela operacionalização do Ibermúsicas em Portugal, entre os 49 projetos há 23 candidaturas portuguesas que vão receber 98.000 euros de financiamento, com projetos que têm a participação de 17 países.

Outras 20 candidaturas propostas pela Argentina, Brasil, Uruguai e Panamá e que envolvem profissionais residentes em Portugal, com um total aproximado de 87.100 euros, também estão incluídas.

Os restantes seis projetos - do total dos 49 - dizem respeito à linha de apoio “Viagens pela Música de Língua Portuguesa”, envolvendo candidaturas de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

A título de exemplo, no âmbito desta linha de apoio o grupo Conjunto Angola 70 terá financiamento para custos de produção e deslocação para uma série de concertos no Brasil, e a banda timorense The Kraken conseguirá financiamento para se apresentar em vários países, nomeadamente Portugal e Brasil, de acordo com dados disponibilizados pelo Ibermúsicas.

O Ibermúsicas é um programa de cooperação ibero-americana para a música, foi criado em 2011 e dele fazem parte 15 países, aos quais se juntaram os Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, por via de uma das linhas de apoio, com operacionalização da DGArtes.

Nesta edição do Ibermúsicas foram abrangidas candidaturas portuguesas como a da guitarrista Marta Pereira da Costa, de “promoção da guitarra portuguesa e de intercâmbio artístico-musical” em Portugal, Brasil, Chile e Panamá; do saxofonista Manuel Teles, que irá participar no XX Congresso Mundial de Saxofones, em 2025 na China; ou ainda da artista Margarida Campelo para atuações no Brasil.