Os ministérios da Cultura de Portugal e do Brasil assinaram na quarta-feira acordos de cooperação nas áreas dos museus, da língua portuguesa e das artes, durante a 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, a decorrer em Brasília.

Fonte oficial do ministério da Cultura do Brasil, contactada pela Lusa, disse que são assinados "três acordos de cooperação" pelas titulares da pasta da Cultura dos dois países - Margareth Menezes, ministra brasileira da Cultura, e Dalila Rodrigues, de Portugal -, que se traduzem em "memorandos de entendimento" entre a Museus e Monumentos de Portugal e o Instituto Brasileiro de Museus, a Fundação Biblioteca Nacional do Brasil e a Biblioteca Nacional de Portugal e, um terceiro, relativo ao Intercâmbio Artístico entre os dois países.

O primeiro estabelece bases de cooperação entre a Museus e Monumentos de Portugal e o Instituto Brasileiro de Museus, acreditando aquelas entidades que “este instrumento será de grande valia para promover um quadro geral e um mecanismo flexível para explorar, desenvolver e aprofundar atividades cooperativas e colaborativas na área de museus e instituições de memória, de modo a promover a pesquisa, a formação de profissionais e o intercâmbio de experiências, conhecimento, boas práticas e exposições de bens culturais”.

O segundo memorando de entendimento, que estabelece as bases de cooperação entre a Fundação Biblioteca Nacional do Brasil (FBNB) e a Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), visa “fortalecer a cooperação em áreas de interesse mútuo, como digitalização de acervos, intercâmbio técnico e promoção da cultura e literatura em língua portuguesa”.

“A iniciativa vai contribuir com o fortalecimento das relações institucionais entre as bibliotecas nacionais dos dois países, maior acessibilidade ao património documental e bibliográfico, beneficiando investigadores e o público em geral e ampliação da cooperação internacional no campo da preservação e difusão do conhecimento”, adianta o ministério brasileiro.

De acordo com o ministério português da Cultura, o Memorando de Entendimento visa a cooperação entre a FBNB e a BNP em cinco áreas concretas: intercâmbio de informações e experiências, sobre acervos bibliográfico e documental e sobre conhecimentos especializados e técnicos na área da Ciência da Informação; intercâmbio cultural entre especialistas para troca de experiências em diferentes domínios da biblioteconomia, documentação, assim como, a participação em cursos de formação, 'workshops', conferências e visitas científicas; intercâmbio de publicações; cooperação mútua para a realização de exposições, conferências, visitas e publicações conjuntas; e convites à apresentação de propostas para diferentes atividades e eventos.

O terceiro acordo hoje assinado visa o intercâmbio artístico, estabelecendo que se promova “um futuro programa de bolsas junto de fóruns de ação política e cultural de cada um dos seus Estados e de redes internacionais que têm organizações portuguesas e brasileiras como parceiras no domínio da internacionalização”.

A ideia é criar um programa de intercambio “que seja ágil, tenha uma operacionalização regular e veicule a troca de experiências técnicas e colaborativas entre especialistas”, promovendo assim “a mobilidade, o intercâmbio artístico e a internacionalização por via da atribuição de bolsas de aperfeiçoamento artístico”.

Em resposta à agência Lusa, o ministério português da Cultura acrescentou que "O documento prevê a criação de um programa de apoio à circulação de artistas e à atribuição de bolsas de aperfeiçoamento artístico, com a implementação a cargo da DGARTES (Portugal) e da FUNARTE (Brasil)".

Portugal e Brasil realizaram a 14.ª cimeira bilateral entre os dois países, em Brasília, com 11 ministros do XXIV Governo Constitucional do executivo PSD/CDS-PP, liderado por Luís Montenegro.

Entre os 11 ministros que acompanham o primeiro-ministro na viagem oficial ao Brasil está a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.

Esta é a segunda Cimeira Luso-Brasileira do atual mandato de Lula da Silva como Presidente do Brasil e a primeira de Luís Montenegro, cujo Governo tomou posse a 2 de abril do ano passado.

A comitiva do Governo português chegou a Brasília na terça-feira e o primeiro-ministro acompanhou os dois últimos pontos da visita oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao Brasil, que hoje regressa a Lisboa.

O programa da ministra da Cultura inclui também a participação nos II Diálogos Luso-Brasileiros, que acontecem na quinta-feira no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo.

Nessa ocasião, Dalila Rodrigues irá debater políticas públicas com a ministra da Cultura do Brasil, Margareth Menezes.