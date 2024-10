A Rolling Stone elegeu os 50 álbuns mais decepcionantes da história da música. A lista inclui discos de John Lennon, U2, George Harrison ou Duran Duran - veja aqui o top 50.

"Até os maiores artistas erram às vezes", sublinha a publicação norte-americana. A lista é liderada por John Lennon, com o álbum "Some Time in New York City", seguido pelos The Rolling Stones, com "Their Satanic Majesties Request".

Discos de Bod Dylan, David Bowie, Guns N’ Roses ou Bruce Springsteen também aparecem nos primeiros dez primeiros lugares do top da Rolling Stone.

"Para artistas realmente excelentes, um álbum decepcionante pode ser meramente um pequeno obstáculo na estrada de uma carreira longa e bem-sucedida", acrescenta a revista.

OS ÁLBUNS MAIS DECEPCIONANTES DE SEMPRE: