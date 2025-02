Depois de ter esgotado a MEO Arena em Lisboa, Plutonio sobe ao palco da Queima das Fitas do Porto, no dia 8 de maio, para apresentar o seu mais recente disco, "Carta de Alforria", que inclui temas como "Interestelar" e "Deja Vu", distinguidos com Platina e Ouro, respetivamente. Com cinco álbuns editados e uma carreira consolidada no hip-hop nacional, o rapper vai ainda recordar "Somos Iguais", "Meu Deus" ou "Dramas & Dilemas".

No dia seguinte, 9 de maio, atua a banda dinamarquesa Lukas Graham, conhecida internacionalmente pelo sucesso "7 Years". Além do tema que esteve no primeirolugar do Top em mais de 15 países, o grupo vai partilhar outros êxitos como "Love Someone", "Mama Said" e "You’re Not There", assim como temas do mais recente álbum, "4 (The Pink Album)".

"Estas são as duas primeiras confirmações para a edição de 2025 da Queima das Fitas do Porto, o maior evento da Federação Académica do Porto (FAP), onde durante uma semana em que se vive a tradição académica da cidade, com música, entretenimento e muitas surpresas", avança o comunicado.

Com mais de 100 anos de história, a edição deste ano da Queima das Fitas do Porto pretende ainda "reforçar o compromisso com as políticas ambientais" e "alargar a oferta de bilhetes a um maior número de estudantes carenciados".

A organização avança ainda que a "acessibilidade será também uma prioridade com a introdução de Interpretação em Língua Gestual Portuguesa (ILGP) nas noites da Queima das Fitas do Porto".

Os bilhetes diários para a Queima das Fitas do Porto já estão à venda online.