A final do Festival da Canção está marcada para este sábado, dia 8 de março. Pelo palco da RTP vão passar 12 artistas, selecionados em duas seminais, mas apenas um vai conquistar o passaporte para a edição de 2025 do Festival Eurovisão da Canção, que decorre em maio, em Basileia, na Suíça.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

No dia 22 de fevereiro, na primeira semifinal, foram escolhidos seis temas: “Calafrio” (Jéssica Pina), “Tristeza” (Josh), “A minha casa” (Marco Rodrigues), “Ninguém” (Bluay), “Eu sei que o amor” (Margarida Campelo) - através do sistema de votação habitual – e “Adamastor” (Peculiar), escolhida apenas pela votação do público.

Na passada semana, na segunda semifinal, “Apago tudo” (bombazine), “Rapsódia da Paz” (emmy Curl), “Medo” (Fernando Daniel), “Deslocado” (NAPA), “Cotovia” (Diana Vilarinho) e a escolha do público foi “I wanna destroy you” (Henka) conquistaram um lugar na final do festival.

As canções apuradas na primeira semifinal:

As canções apuradas na segunda semifinal:

OS FAVORITOS

De acordo com uma votação no site Eurovision World, que conta com mais de 14 mil votos, "Tristeza", de JOSH, é a grande favorita à vitória. A canção do artista reune 32% dos votos, seguida por "I Wanna Destroy U", de Henka, com 29%.

Já o terceiro lugar pertence a Fernando Daniel e "Medo", que conta com 12% dos votos. Já no Youtube, o vídeo do tema do cantor lidera o top, com mais de 375 mil visualizações.

Com 353 mil visualizações, "Deslocado", dos NAPA, é a segunda canção com mais 'views' na plataforma. Já no Spotify, o tema da banda é o mais ouvido, com 980 mil reproduções.

CANÇÕES MAIS OUVIDAS NO SPOTIFY:

Deslocado - NAPA | 980 mil reproduções Tristeza - JOSH | 183 mil reproduções Medo - Fernando Daniel | 166 mil reproduções I Wanna Destroy You - Henka | 115 mil reproduções ADAMASTOR - Peculiar | 105 mil reproduções

Este ano, à semelhança de anos anteriores, as duas semifinais e a final acontecem nos estúdios na RTP em Lisboa e são emitidas em direto na RTP1, RTP África, RTP Internacional e RTP Play.

O tema vencedor irá representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado. As semifinais vão acontecer em 13 e 15 de maio de 2025, enquanto a final decorre no dia 17 de maio.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema “The Code”, interpretado por Nemo.

A representante portuguesa, iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção “Grito”.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção “Amar pelos dois”, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.