Marco Rodrigues, Margarida Campelo, JOSH, Bluay, Jéssica Pina, Peculiar , NAPA, Diana Vilarinho, Fernando Daniel, bombazine, emmy Curl e HENKA são os finalistas da edição de 2025 do Festival da Canção. A grande final do concurso nacional está marcada para o próximo sábado, dia 8 de março.

De acordo com uma votação no site Eurovision World, que conta com mais de 12 mil votos, "Tristeza", de JOSH, é a grande favorita à vitória. A canção do artista reune 32% dos votos, seguida por "I Wanna Destroy U", de Henka, com 30%.

Já o terceiro lugar pertence a Fernando Daniel e "Medo", que conta com 10% dos votos. Já no Youtube, o vídeo do tema do cantor lidera o top, com mais de 366 mil visualizações.

Com 317 mil visualizações, "Deslocado", dos NAPA, é a segunda canção com mais 'views' na plataforma. Já no Spotify, o tema da banda é o mais ouvido, com 830 mil reproduções.

CANÇÕES MAIS OUVIDAS NO SPOTIFY:

Deslocado - NAPA | 830 mil reproduções Tristeza - JOSH | 157 mil reproduções Medo - Fernando Daniel | 126 mil reproduções I Wanna Destroy You - Henka | 100 mil reproduções ADAMASTOR - Peculiar | 90 mil reproduções Apaga tudo - bombazine | 69 mil reproduções Ninguém - Bluay | 45 mil reproduções Cotovia - Diana Vilarinho | 42 mil reproduções Rapsódia da Paz - emmy Curl | 40 mil reproduções Calafrio - Jéssica Pina | 33 mil reproduções A Minha Casa - Marco Rodrigues | 32 mil reproduções Eu sei que o amor - Margarida Campelo | 23 mil reproduções

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O tema vencedor irá representar Portugal no 69.º Festival Eurovisão da Canção, que este ano acontece em Basileia, na Suíça, país que venceu o concurso no ano passado.

As semifinais da Eurovisão estão marcadas para 13 e 15 de maio e a final para 17 de maio.

A Suíça venceu o 68.º Festival Eurovisão da Canção, em Malmö, na Suécia, com o tema “The Code”, interpretado por Nemo.

A representante portuguesa, iolanda, alcançou o 10.º lugar com a canção “Grito”.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção “Amar pelos dois”, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.