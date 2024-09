Os Radiohead estão afastados dos palcos desde 2018 e o último disco, "A Moon Shaped Pool", foi editado em 2016. Mas as boas notícias para os fãs podem estar a chegar.

Em entrevista no Hay Festival do México, o baixista do grupo, Colin Greenwood, revelou que os Radiohead se reuniram há dois meses em Londres. "Fizemos alguns ensaios há uns dois meses em Londres, tocamos só as canções antigas e foi muito divertido", contou.

"Diverti-me muito", frisou o músico, sem adiantar detalhes sobre um possível regresso aos palcos.