O festival percorrerá todas as unidades territoriais das Aldeias do Xisto – Serra da Lousã, Zêzere, Tejo-Ocreza e Serra do Açor – “para uma memorável despedida do verão”, com atuações em Ferraria de São João (Penela), Álvaro (Oleiros), Água Formosa (Vila de Rei) e Aldeia das Dez (Oliveira do Hospital), nos dias 8, 9, 16 e 17, respetivamente.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a organização salienta que, desde 2012, o XJazz “tem aliado a dimensão criativa aos recursos endógenos do território”.

Noss dia 9, 16 e 17 de setembro, os concertos de jazz são da responsabilidade de Lívia Mattos Trio, Miguel Calhaz e Maria João & Carlos Bica Quarteto, respetivamente.

A Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR) e o Jazz ao Centro Clube (JACC) “prepararam uma aliciante proposta para os derradeiros fins de semana de verão”, segundo a nota, que destaca ainda a importância de “valorizar lugares e comunidades”, bem como os seus recursos: “património, tradição, gastronomia, natureza, paisagem natural e cultural”.

O conjunto turístico das Aldeias do Xisto reúne 27 povoações em cujas construções domina o uso do xisto, distribuídas por 16 municípios dos distritos de Castelo Branco, Coimbra e Leiria.