Depois de meses de muitos rumores nas redes sociais, chegou a confirmação: esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, Lady Gaga anunciou um mega concerto na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a 3 de maio.

A artista norte-americana será a protagonista da edição de 2025 do "Todo Mundo no Rio". Em 2024, o projeto contou com Madonna, que escolheu a cidade brasileira para terminar a digressão "Celebration".

O concerto de Lady Gaga no Rio de Janeiro é de entrada livre.

"É uma grande honra ser convidada para cantar no Rio—ao longo de toda a minha carreira, os fãs do Brasil têm sido parte essencial da energia dos little monsters. Sonho com este momento há anos e fiquei de coração partido quando tive de cancelar há alguns anos por estar internada", escreveu a cantora nas redes sociais.

"Agora estou de volta, sinto-me melhor do que nunca e estou a trabalhar arduamente para garantir que este espectáculo será inesquecível. Preparem-se para o 'MAYHEM' na praia", acrescentou, em referência ao sue próximo disco.

O disco "Mayhem" chega no dia 7 de março. Segundo a Universal Music, o álbum combinando a energia eclética que cativou os seus fãs com uma visão artística ousada e destemida, o disco marca um regresso às raízes pop de da artista.

"O álbum começou comigo a enfrentar o meu medo de regressar à música pop que os meus primeiros fãs adoravam”, explicou Lady Gaga, que descreve o processo criativo como “remontar um espelho partido: mesmo que não consiga juntar os pedaços na perfeição, pode-se criar algo bonito e completo à sua maneira”.

O álbum de 14 temas — incluindo as já editadas “Disease” e “Die With a Smile” — conta com produção executiva de Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Para a produção, a artista juntou-se a Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.