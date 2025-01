Lady Gaga confirmou que o seu sétimo álbum de estúdio, "Mayhem", chega no dia 7 de março. O anúncio surge após uma semana de teasers no seu site, que foi relançado juntamente com uma nova loja online que apresenta os primeiros produtos do projeto.

Segundo a Universal Music, combinando a energia eclética que cativou os seus fãs com uma visão artística ousada e destemida, o disco marca um regresso às raízes pop de da artista. O álbum vai explorar temas de caos e transformação, celebrando o poder da música para unir, provocar e curar.

"O álbum começou comigo a enfrentar o meu medo de regressar à música pop que os meus primeiros fãs adoravam”, explicou Lady Gaga, que descreve o processo criativo como “remontar um espelho partido: mesmo que não consiga juntar os pedaços na perfeição, pode-se criar algo bonito e completo à sua maneira”.

O álbum de 14 temas — incluindo as já editadas “Disease” e “Die With a Smile” — conta com produção executiva de Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Para a produção, a artista juntou-se a Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein.

A cantora vai estrear o terceiro single e vídeo oficial de "Mayhem" durante um dos intervalos dos Grammys, marcados para o dia 2 de fevereiro. O alinhamento completo do álbum será revelado posteriormente.

Antes dos Grammys, Gaga vai juntar-se a artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Stevie Nicks e Joni Mitchell para atuar no FireAid, no dia 30 de janeiro, num evento de apoio às pessoas e às comunidades devastadas pelos recentes incêndios florestais em Los Angeles.

A 17 de março, a cantora será homenageada com o prémio iHeartRadio Innovator Award 2025. A 11 e 18 de abril, Lady Gaga regressa aos palcos, no festival de Coachella.