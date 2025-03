Lady Gaga está de volta com um novo álbum. A artista lançou, esta sexta-feira, 7 de março, o seu sétimo álbum de estúdio, MAYHEM, que tem recebido elogios não só dos 'Little Monsters', mas também da crítica.

O disco marca o regresso da cantora norte-americana às suas raízes pop, reafirmando Gaga como mestre da reinvenção, criando um álbum ousado e eclético, mas, ao mesmo tempo, profundamente pessoal. É uma declaração de liberdade artística, uma celebração das contradições da vida e uma prova do poder da música em unir as pessoas em tempos de caos.

Gravado nos Shangri-La Studios, perto da sua casa em Malibu, "MAYHEM" inclui os singles já "Disease", "Abracadabra" e "Die With a Smile". O álbum, com 14 faixas, foi produzido executivamente por Lady Gaga, Michael Polansky e Andrew Watt. Entre os produtores estão Andrew Watt, Cirkut e Gesaffelstein, que trabalharam ao lado da norte-americana.

No álbum, a cantora convida os fãs a embarcarem numa viagem pessoal. "Cada música tece narrativas complexas com melodias fortes, mostrando a sua coragem para experimentar e o seu profundo respeito pela arte", destaca a Universal Music.

O disco abre com "Disease", "Abracadabra" e "Garden of Eden", que reflete o fascínio e o caos da vida noturna, fundindo pop dos anos 2000 com guitarras electro-grunge. Já em "Perfect Celebrity", Lady Gaga faz uma crítica mordaz à fama, com humor sarcástico e uma atitude rock desafiante.

No tema "Vanish Into You", a quinta canção do álbum, a artista recorda David Bowie, sendo uma declaração teatral de amor num mundo apocalíptico. No alinhamento seguem-se temas como "Killah" e "Zombieboy", que expressam a tendência de Gaga para misturar géneros, combinando grooves funk com elementos industriais e eletrónicos.

Na oitava canção ("LoveDrug") de "MAYHEM", Lady Gaga muda o tom com um hino de disco sombrio sobre anestesiar a dor emocional. A segunda metade do álbum aprofunda a sua ressonância emocional: "How Bad Do U Want Me?, uma homenagem ao synth-pop do início dos anos 1980; "Shadow of a Man" reflete sobre prosperar num mundo dominado por homens, com influências da música eletrónica francesa; "The Beast" evoca a energia inquietante de Prince; e "Blade of Grass", a penúltima balada, é um tributo à força do amor no meio do caos.

O álbum fecha com "Die With a Smile", colaboração com Bruno Mars, um hino otimista sobre encontrar alegria após tempos turbulentos. O tema soma mais de 3,7 mil milhões de reproduções, destacando-se como a música com mais tempo no topo do Spotify Global.

"No cerne de 'MAYHEM' está a aceitação das nossas partes fragmentadas e a descoberta de como elas se unem para formar algo inesperado e belo", frisa a editora. Lady Gaga descreve este processo como montar um espelho partido: "Mesmo que não possas juntar todas as peças perfeitamente, podes criar algo memorável e inteiro à sua maneira".

Recentemente, Lady Gaga anunciou um concerto massivo no Estadio GNP Seguros, na Cidade do México, a 26 de abril, e um espetáculo gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a 3 de maio.

No dia 17 de março, a artista será homenageada com o iHeartRadio Innovator Award, antes de regressar ao Coachella como artista principal, nos dias 11 e 18 de abril.

ALINHAMENTO DE "MAYHEM":

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah ft. Gesaffelstein

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass