Iremos ver Robbie Williams a fazer 'pulseiras da amizade'? Em entrevista à SiriusXM Hits, o cantor britânico elogiou Taylor Swift, recordando que cantou o seu clássico "Angels" com a cantora no Estádio de Wembley, em Londres, em 2018,.

"Adoro a Taylor Swift. Quem é que não adora e quem pode não a adorar?", frisou o artista, destacando que a estrela pop tem batido recordes "que nunca foram atingidos, incomparáveis".

Na conversa, Robbie Williams elogiou ao "equilíbrio" da cantora, apesar dos possíveis comentários menos positivos.

"Quando estava no meu auge de omnipresença, não conseguia evitar pensar: ‘Isto é o que parece ser louco. Isto está a deixar-me louco.’ E as pessoas diziam: ‘Ah, ele está a ser louco’", contou o britânico, confessando que sentia que estava a ter "um colapso nervoso".

"A compostura que ela tem e a maneira como está a lidar com coisas muito, muito injustas que lhe são dirigidas... Ela é apenas uma rapariga a cantar umas canções, a tentar entreter as pessoas, [mas] obviamente, com um grande amor vem também um grande ódio. Com a omnipresença, vem a loucura, e ela está a lidar com tudo de forma brilhante, pelo que parece de fora", frisou Robbie Williams na entrevista à SiriusXM Hits.