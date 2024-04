Acordar ao som de "Ready For It?", adormecer a ouvir "All To Well" e passar o dia a ouvir as canções de Taylor Swift de todas as eras? Vai ser possível na nova rádio da SiriusXM.

Esta terça-feira, dia 2 de abril, a estação norte-americana anunciou que vai "Channel 13 (Taylor's Version)" no dia 7 de abril. Na nova rádio temporária, os fãs vão poder ouvir apenas canções da artista - 24 horas por dia, sete dias por semana.

O alinhamento da emissão vai contar com as edições originais das canções, com as regravações "Taylor's Version", bem como com os temas "From the Vault" ou gravações ao vivo. A rádio dará espaço aos ouvintes para contarem as suas "experiências pessoais".

O canal estará no ar entre 7 de abril e 6 de março. No 13.º dia de emissão (19 de abril), Taylor Swift edita o seu 11.º álbum de estúdio, "The Tortured Poets Department".

O "Channel 13 (Taylor's Version)" estará disponível na App da SiriusXM.