David Bruno subiu este sábado ao palco Revolut do Primavera Sound Porto. No arranque do concerto, o músico lembrou que é "o primeiro artista de Vila Nova de Gaia a atuar dois anos consecutivos" no festival.

O concerto contou com a participação especial de Rui Reininho, que interpretou o tema "Tema de Sequeira" com o artista de Vila Nova de Gaia.

Veja o vídeo: