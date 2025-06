MARO foi a convidada surpresa dos Parcels no Primavera Sound Porto. A banda australiana atuou este sábado, dia 14 de junho, no Parque da Cidade do Porto, e foi recebida de braços abertos pela multidão.

Na reta final do concerto, cantora portuguesa juntou-se a Louie Swain, Patrick Hetherington, Noah Hill, Anatole "Toto" Serret e Jules Crommelin para interpretar “Leaveyourlove”, tema que lançaram juntos em novembro de 2024.

O momento surpreendeu o público e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

Veja o vídeo: