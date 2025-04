A Rolling Stone lançou esta sexta-feira, 4 de abril, "O Quiz Mais Difícil do Mundo sobre a Taylor Swift". No site, a revista desafia os fãs a testarem todos os seus conhecimentos sobre a vida e carreira da artista.

"Já conheces bem a Taylor Swift. Ouviste os álbuns. Cantaste os clássicos e trocaste pulseiras da amizade. Passaste horas a decifrar todos os 'easter eggs 'que ela esconde nas letras, nos videoclipes e nas capas dos álbuns. Já gritaste os 10 minutos de “All Too Well” pela janela do carro. Mas até onde vai realmente o teu conhecimento? És um verdadeiro génio swiftie ou ainda estás na primeira página?", questiona a publicação.

O quiz conta com questões para "fãs casuais", para os mais dedicados e outras apenas para os seguidores "mais obcecados e estudiosos da swiftologia".

"Onde cresceu a Taylor Swift?", "Qual foi o primeiro single da Taylor a chegar ao número um na Billboard Hot 100?" ou "Que peça de Shakespeare é mencionada por Taylor em 'Lover' e em 'All Too Well (10 Minute Version)'?" são algumas das perguntas. Mas há questões mais específicas: "Na manhã do Dia de Ação de Graças de 2010, Taylor e um certo ator de cinema foram vistos a entrar no Gorilla Coffee, em Brooklyn. (A irmã dele vivia ali perto.) Qual foi a especialidade da casa que ambos pediram?".

O quiz está disponível online - responda aqui.