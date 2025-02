O tenista Frances Tiafoe nunca fez pulseiras da amizade, nem ouviu sem parar "All Too Well (10 Minute Version)", mas realizou o sonho de muitos fãs: conheceu Taylor Swift.

Em novembro do ano passado, o norte-americano, que ocupa o 18.º lugar do top ATP, foi assistir a um jogo do Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium e conheceu a cantora, que foi apoiar o seu namorado, Travis Kelce.

Em entrevista ao canal Tennis TV, Frances Tiafoe recordou o encontro com a artista: "Estivemos a beber juntos o dia todo. Ela foi super fixe. Uma das pessoas mais humildes, tendo em conta quem é. Super acessível. Espero que possamos repetir isso".

"É uma loucura porque, tipo, nem estou a dizer que sou um 'swiftie', mas valorizo imenso a grandeza. (...) Ao ver o quão fixe ela era, ganhou o meu respeito todo", confessou o atleta, adiantando que Taylor Swift "sabe muito" sobre ténis.