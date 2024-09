Sabrina Carpenter arrancou a "Short n' Sweet Tour" na noite desta segunda-feira, dia 23 de setembro, na Nationwide Arena, em Ohio. Além dos Estados Unidos, a digressão da cantora vai passar pelo Canadá e pela Europa, na primavera de 2025.

O alinhamento do primeiro concerto contou com 21 canções e durou aproximadamente uma hora e 30 minutos. "Taste", "Good Graces" e "Slim Pickins" foram os temas escolhidos pela artista para a abertura.

"Tornado Warnings", " Lie to Girls", "Decode" e "Bed Chem" animaram o público na primeira noite da "Short n' Sweet Tour". No alinhamento, que deverá ser igual em toda a digressão, seguiram-se os temas "Fast Times", "Read Your Mind", "Sharpest Tool" e "Opposite".

Em todos os concertos, Sabrina Carpenter deverá apresentar uma canção surpresa. Na Nationwide Arena, a cantora escolheu "Mamma Mia", dos ABBA, que chegou depois de "Because I Liked a Boy" e "Coincidence".

"Nonsense", "Dumb & Poetic" e "Juno" abriram caminho para "Please Please Please", que marcou um dos momentos mais celebrados da noite. Antes da primeira despedida, Sabrina Carpenter apostou em "Don’t Smile".

Já no encore, a cantora serviu "Espresso", o maior sucesso da sua carreira e que conquistou os tops mundiais.

A "Short n’ Sweet Tour" chega à Europa em maio de 2025 e vai passar por Berlim, Paris Londres, Manchester, Glasgow, Birmingham, Dublin, Amesterdão e Bruxelas.

A vinda a Portugal não está na agenda da artista conhecida por temas como "Please Please Please", "Espresso" ou "Nonsense".

A digressão na Europa arranca a 3 de março de 2023 em Dublin, na Irlanda, e termina no dia 23 do mesmo mês em Amesterdão, nos Países Baixos.

Veja os vídeos:

SETLIST:

1. Taste

2. Good Graces

3. Slim Pickins

4. Tornado Warnings

5. Lie to Girls

6. Decode

7. Bed Chem

8. Feather

9. Fast Times

10. Read Your Mind

11. Sharpest Tool

12. Opposite

13. Because I Liked a Boy

14. Coincidence

15. Canção surpresa - Mamma Mia (ABBA)

16. Nonsense

17. Dumb & Poetic

18. Juno

19. Please Please Please

20. Don’t Smile

21. ENCORE: Espresso