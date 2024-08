Sucessor de "Emails I Can't Send" (2022), o disco foi composto com Amy Allen, Julia Michaels e Steph Jones e contou com John Ryan, Julian Bunetta e Jack Antonoff na produção.

"Short n' Sweet" chega na fase mais popular da carreira da norte-americana até agora, devido ao sucesso dos singles "Espresso" e "Please Please Please".

A cantora fez história ao surgir como "a primeira artista feminina a liderar as tabelas Billboard Global 200 e Global Ex-US em simultâneo com duas canções diferentes", precisamente "Espresso" e "Please Please Please", nota a editora em comunicado. "Please Please Please" foi também o seu primeiro número 1 na tabela Billboard Hot 100.

Entre outras distinções, Sabrina Carpenter tornou-se "a primeira artista a conquistar duas entradas em primeiro lugar no Top 40 Radio este ano", uma vez que "Espresso" se manteve em primeiro lugar durante três semanas consecutivas.

Sabrina Carpenter créditos: AFP

"Espresso", single de platina, conquistou o primeiro lugar nas tabelas globais do Spotify, dos EUA e do Reino Unido. No entanto, em entrevista à Variety, a cantora revelou que não teve apoio quando decidiu lançar a canção. "Estava complemente sozinha em querer lançar 'Espresso'. Nem era tanto por parte da minha equipa mais próxima. Mas quando se tratava dos 'poderes mais acima' (...) existiam muitas dúvidas sobre se faria sentido", revelou. "No final, confiaram em mim. Fiquei feliz por ter acreditado em mim naquele momento", acrescentou.

A artista anunciou em julho as datas da "Short n' Sweet Tour" na Europa. Vai atuar em maio de 2025 em Berlim, Paris, Milão, Londres, Manchester, Glasgow, Birmingham, Dublin, Amesterdão e Bruxelas.

A digressão na Europa arranca a 3 de março de 2023 em Dublin, na Irlanda, e termina no dia 23 do mesmo mês em Amesterdão, nos Países Baixos. A vinda a Portugal não está na agenda.

Sabrina Carpenter começou por ser tornar conhecida como atriz, ainda na infância, em produções do Disney Channel. Também teve papéis em vários filmes, dezenas de séries e como protagonista do musical "Mean Girls", da Broadway, em 2020. "Can't Blame a Girl for Trying", editado em 2014, foi o seu single de estreia. "Eyes Wide Open", o primeiro álbum, chegou no ano seguinte.

Alinhamento de "Short n' Sweet":

1. "Taste"

2. "Please Please Please"

3. "Good Graces"

4. "Sharpest Tool"

5. "Coincidence"

6. "Bed Chem"

7. "Espresso"

8. "Dumb & Poetic"

9. "Slim Pickins"

10. "Juno"

11. "Lie to Girls"

12. "Don't Smile"