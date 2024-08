Depois de ter revelado a nova versão de "Like I Can" com a espanhola Aitana, Sam Smith convidou IZA para um novo dueto. Esta sexta-feira, a estrela britânica e a cantora brasileira editaram a regravação de "Lay Me Down".

As novas versões lançadas por Sam Smith fazem parte das celebrações dos 10 anos de "In the Lonely Hour", editado em 2014 e que marcou o arranque da carreira da voz de temas como "Stay With Me" ou "I'm Not de Only One".

Em chamada com IZA, Sam Smith elogiou a brasileira. "Quando te ouvi a cantar 'Lay Me Down' estava no carro, a caminho de um concerto, e fiquei sem ar", frisou.