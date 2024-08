Um ano depois da passagem pelo NOS Alive, em Oeiras, Sam Smith regressa a Portugal para se estrear no palco principal do MEO Kalorama. A estrela da música britânica atua esta quinta-feira, dia 29 de agosto, no Parque da Bela Vista, em Lisboa.

No concerto, de acordo com os alinhamentos da digressão, Sam Smith vai apresentar os temas do seu último álbum ("Gloria") e recordar os maiores sucessos da carreira. Um dos destaques será certamente o disco "In the Lonely Hour", que foi lançado há 10 anos.

Nos festivais de 2025, Sam Smith tem arrancado os concertos com "Stay With Me", "I'm Not the Only One" e "Like I Can". Já "Unholy" é o tema escolhido para a despedida.