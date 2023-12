O MEO Kalorama anunciou as primeiras novidades para a edição de 2024. O festival regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 29, 30 e 31 de agosto.

No total, a organização confirmou os primeiros 18 nomes que vão passar pelo MEO Kalorama no próximo ano. LCD Soundsystem, Massive Attack, Sam Smith, Jungle, The Smile e Ana Moura são alguns dos destaques da edição de 2024.

The Postal Service + Death Cab For Cutie, Ana Moura, The Kills, Overmono, Yard Act, Ana Lua Caiano, English Teacher, Ezra Collective, Glockenwise, Nation of Language e Vagabon também têm passagem garantida pelo Parque da Bela Vista no próximo ano.

"Dezoito nomes que tecem um cartaz em que as cores da diversidade, da representatividade e da inclusão não são apenas musicais, cabendo no mesmo universo o ativismo e o hedonismo, os nomes consagrados e os emergentes, os regressos mais aguardados e as estreias", frisa a organização em comunicado.

A pré-venda do passe de três dias, pelo preço especial de 130 euros, tem início esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, às 09h00, em feverup.com e nas lojas MEO, em exclusivo para a comunidade We Are MEO Kalorama, mediante recepção do código de pré-venda ou apresentação de um comprovativo de participação na edição de 2022 ou 2023.

No dia 8 de dezembro terá início a venda geral do passe em feverup.com, nas lojas MEO e nos locais habituais em Portugal e online para o resto do mundo, com o preço de 145 euros (mais custos operacionais).