Após duas edições, que acolheram mais de 200 mil visitantes, entre os quais cerca de 35% estrangeiros, o MEO Kalorama vai chegar à capital espanhola. O Kalorama Madrid vai decorrer nos dias 29, 30 e 31 de agosto, nos mesmos dias da edição portuguesa.

Jungle, LCD Soundsystem, Massive Attack, Peggy Gou, The Postal Service + Death Cab for Cutie, RAYE, Sam Smith, The Smile, entre muitos outros, vão atuar em ambas as capitais ibéricas.

Pelo Centro de Exposições IFEMA, em Madrid, vão passar ainda, por exemplo, Gossip, Ezra Collective, Yard Act, Yves Tumor, Dudu Tassa & Jonny Greenwood, OVERMONO ou Soulwax.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 7 de maio, com uma pré-venda especial no dia anterior. Para a edição lisboeta, além dos passes gerais de 3 dias, já é possível adquirir bilhetes diários.

"Com uma amálgama de géneros que vão do pop à eletrónica e ao jazz, o Kalorama Madrid apresenta-se como um caldeirão de expressões artísticas que convergem no epílogo perfeito do verão", frisa a organização.

LINE-UP de A a Z: