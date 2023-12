Samantha Fox atua esta quinta-feira, dia 21 de dezembro, no Salão Preto e Prata do Casino Estoril.

O concerto em Portugal está inserido na nova digressão mundial da cantora britânica, conhecida por temas como "Touch Me" ou "Nothing's Gonna Stop Me Now". "I only wanna be with you", "Naughty girls (need love too)", "True devotion" e "I surrender (to the spirit of the night)" são outros dos sucessos da artista e que não deverão ficar de fora do alinhamento.

Os bilhetes para o concerto custam entre os 35 euros e os 90 euros encontram-se à venda na MEO Blueticket - ver aqui.

Em 2019, Samantha Fox atuou em Santarém e em Góis.