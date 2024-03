O espetáculo "Hello Adele Tribute" chega a Portugal no final do mês. A homenagem à cantora britânica vai passar pelo Casino da Póvoa a 30 de abril, seguindo depois para o Altice Fórum Braga, no dia 1 de maio, e Salão Preto e Prata do Casino Estoril, a 3 de maio.

Os bilhetes para o espetáculo já se encontram à venda na MEO Blueticket e lojas MEO.

De acordo com o comunicado, "Hello Adele Tribute" é um "espetáculo pensado para todos aqueles que, sendo fãs da artista, nunca tiveram a oportunidade de se emocionar ao vivo num concerto de Adele".

A produção garante que "a homenagem é única e foi construída com atenção aos mínimos detalhes: o cenário foi construído tendo como referência o ambiente do concerto e DVD 'Live at the Royal Albert Hall' (2011); e microfone e o pedestal utilizados pela intérprete em cena são idênticos aos originais".

"A intérprete e estrela do espetáculo tem o timbre vocal muito semelhante ao de Adele. A missão de encenar o ícone musical no palco foi dada a Stephanie Lii, artista franco-brasileira que trabalhou afincadamente numa imersão artística de dois meses em Londres", adianta o comunicado.