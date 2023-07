A segunda edição do festival Seixal Terno, que apresenta projetos de música emergente e alternativa, vai realizar-se no sábado, 22 de julho, na Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense, entre as 20h30 e as 2h00.

Este evento de música emergente, que tem como objetivo divulgar e valorizar novos projetos independentes e alternativos do panorama musical português, nasceu de uma ideia de um grupo de jovens do concelho do Seixal, no distrito de Setúbal, Segundo a organização, o festival irá contar em palco com Sogranora (Seixal), Walter Walter (Barreiro), Sea Angels (Parede), Tomás e o DJ Set de estreia das Euro Trash Girls, para fechar a noite. A entrada para o espetáculo tem um custo de cinco euros que reverte na totalidade para as bandas e para os custos de produção.