Jim Morrison, o ícone do rock dos anos 1960, terá uma ponte pedonal com o seu nome no centro de Paris, anunciou a cidade.

O túmulo do líder dos The Doors no cemitério Pere Lachaise, em Paris, já é um local de peregrinação para os nostálgicos do rock, tão numerosos que foi necessário colocar barreiras.

Morrison, que se estabeleceu na capital francesa poucos meses antes de morrer, em 3 de julho de 1971, “fez de Paris o lugar das suas últimas inspirações”, disse Laurence Patrice, funcionário do conselho municipal e promotor da iniciativa, aprovada na semana passada pela assembleia municipal.

A ponte pedonal está localizada perto da Praça da Bastilha, no centro da capital, a poucos passos do boémio bairro Marais onde morou Morrison.

O seu carisma fez dele um símbolo sexual com seguidores em todo o mundo. Também era conhecido por seu comportamento provocador e o uso de drogas.

As circunstâncias exatas da sua morte aos 27 anos ainda são desconhecidas, embora se acredite que morreu de paragem cardíaca na banheira.