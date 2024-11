Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix e Joe Hahn, juntamente com os novos membros, Emily Armstrong (co-vocalista) e Colin Brittain (baterista) lançam esta sexta-feira, dia 15 de novembro, o novo álbum dos Linkin Park, “From Zero”.

O disco conta com 11 canções, incluindo "The Emptiness Machine", o primeiro single do projeto de estúdio, "Heavy is the Crown", o hino oficial de "League of Legend World Championship 2024", “Over Each Other” e “Two Faced”.

Sem expectativas, Shinoda, Delson, Farrell e Hahn voltaram a reunir-se discretamente nos últimos anos. Em vez de “tentarem recomeçar a banda”, o instinto era o de simplesmente passarem mais tempo juntos, criar ligações com a criatividade e camaradagem que tem estado no núcleo da sua amizade desde os tempos de faculdade.

Durante este processo, convidaram vários amigos e colegas para se juntarem em estúdio. Entre os convidados, encontraram especial afinidade com Emily Armstrong e Colin Brittain. "Uma química natural puxou os músicos de volta ao seu centro gravitacional, à medida que passavam mais e mais horas em estúdio. Era a sonoridade de músicos a redescobrirem a energia incontrolável de um novo início, uma vez mais. Assim nasceu, 'From Zero'", destaca a Warner Music.

Com “From Zero”, a banda procura captar a energia pura do seu passado, presente e futuro.