Os Linkin Park estão de volta, sete anos depois da morte de Chester Bennington. Esta quinta-feira, dia 5 de setembro, a banda confirmou que Emily Armstrong (Dead Sara) será a nova vocalista.

Além da cantora, Colin Brittain (baterista) também se vai juntar ao grupo de Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn.

No evento desta quinta-feira, os Linkin Park anunciaram um novo single, "The Emptiness Machine", que fará parte do próximo disco, "From Zero". O tema já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

A nova formação dos Linkin Park vai também arrancar uma nova digressão, que vai passar por Los Angeles, Nova Iorque, Hamburgo, Londres, Seul e Bogotá.