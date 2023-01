"Music Session #53" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming e a letra do tema tem dado que falar, já que a cantora aborda o fim do seu relacionamento com Gerard Piqué. No Youtube, em apenas 10 horas, o videoclipe de "Music Session #53" foi visto mais de 24 milhões de vezes. Veja aqui o vídeo.

Se nos seus singles mais recentes - "Te Felicito" e "Monotonía" - já tinha focado temas mais pessoas, agora Shakira decidiu deixar de lado os eufemismo de lado e ser mais direta.

"Uma loba como eu não é para tipos como tu", canta a artista nos primeiros versos de "Music Session #53". "Não volto para ti, nem que chores ou supliques", acrescenta.

Nas redes sociais, a canção tem inspirado várias piadas e memes.

Vejas os memes:

"A equipe de marketing da Casio e Twingo depois de ouvir a canção de Shakira com Bizarrap"

"Piqué quando ouviu a canção"

"Twingo depois de ouvir o tema de Shakira e Bizarap"