Shakira editou o seu 12.º álbum de estúdio, "Las Mujeres Ya No Lloran", na passada sexta-feira, dia 22 de março. O disco é o primeiro lançamento da cantora em sete anos e é apresentado como "um testemunho deslumbrante de sua resiliência e força, bem como do poder da música para transformar até mesmo as experiências mais difíceis em momentos memoráveis".

Para promover o novo álbum, a colombiana esteve à conversa com a equipa do programa "Fantástico", da Globo. A entrevista foi realizada em português e a cantora surpreendeu os fãs.

Nas redes sociais, o português de Shakira foi elogiado e o vídeo da entrevista tornou-se viral.

Veja os vídeos:

O álbum apresenta 16 temas - oito novas canções, um novo remix e sete singles já lançados, incluindo "Music Sessions Vol. 53", com Bizarrap; "TQG", com Karol G; "Monotonía", com Ozuna; "Te Felicito", com Rauw Alejandro; ou "Copa Vacía", com Manuel Turizo. As sete faixas lançadas anteriormente já têm um total combinado de 3,7 mil milhões de streams no Spotify.

Juntamente com o lançamento do álbum, Shakira lançou o videoclipe da nova música "Puntería", com Cardi B. Realizado por Hannah Lux Davis, o vídeo também apresenta Lucien Laviscount, estrela da série "Emily in Paris", num papel especial – ver aqui.

"É a transformação da dor em criatividade, frustração em produtividade, raiva em paixão, vulnerabilidade em resiliência. Havia tantos pedaços da minha vida que desmoronaram na frente dos meus olhos e eu tive que me reconstruir de alguma forma, pegando os ossos do chão e juntando-os todos. E a música foi a cola que manteve tudo junto", frisou a cantora ao jornal The Times.

O novo álbum da Shakira está disponível em quatro edições distintas, cada uma acompanhada por uma variante exclusiva de vinil colorido.

"Las Mujeres Ya No Lloran" – Alinhamento: