O final do ano é a altura de balanços e também de um momentos mais aguardados pelos fãs da música em todo o mundo, com a revelação do Wrapped do Spotify. O serviço streaming de áudio do mundo revelou esta quarta-feira, dia 4 de novembro, os artistas, as músicas e álbuns mais ouvidos em Portugal e no mundo.

Tal como em 2023, Taylor Swift voltou a ser a artista mais ouvida em todo o mundo. A artista também conquistou o primeiro lugar do serviço de streaming em Portugal, seguida por Dillaz (2.º lugar) e Van Zee (3.º lugar).

A nível global, The Weeknd foi o segundo artista mais ouvido, seguindo-se Bad Bunny, Drake e Billie Eilish.

"Tata", de Slow J, foi a canção mais ouvida em Portugal este ano. Já "Benção", que junta Mizzy Miles, Van Zee e Bispo, conquistou a segunda posição. "Alô", de Dillaz, fecha o top 3.

"Espresso", de Sabrina Carpenter, foi a canção que marcou 2024. Benson Boone, Billie Eilish, FloyyMenor com Cris Mj, Teddy Swims, Djo ou Taylor Swift também se destacaram no ranking dos temas mais ouvidos nos últimos 12 meses.

"O Próprio", de Dillaz, foi o disco mais ouvido em Portugal em 2024, seguido por "Afro Fado", de Slow J, e "do.mar", de Van Zee.

Em comunicado, o Spotify frisa que o "Wrapped é tudo sobre celebrar os fãs, artistas, autores, podcasters e criadores que fizeram de 2024 um ano de recordes".

O serviço de streaming destaca ainda o "sucesso notável e o crescimento de artistas femininas, especificamente na nossa lista de melhores álbuns, onde as mulheres ocupam oito dos lugares" no topo do ranking.

