A cerimónia dos American Music Awards 2025, marcada para a madrugada desta segunda para terça-feira (26 para 27 de maio) em Las Vegas, está a gerar grande expectativa, especialmente entre os fãs de Taylor Swift. Apesar de não haver confirmação oficial da sua presença, os 'swifties' acreditam que a artista poderá anunciar a regravação do álbum "Reputation" (Taylor’s Version) durante o evento.

A especulação intensificou-se após a estreia de uma nova versão de "Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)" num episódio recente da série "The Handmaid’s Tale", estreado 19 de maio. Para muitos fãs, a inclusão surpresa da canção foi interpretada como um sinal claro de que a regravação de "Reputation" está a chegar.

Taylor Swift está nomeada em seis categorias nos AMAs 2025, incluindo Artista do Ano e Álbum do Ano por "The Tortured Poets Department". Já Kendrick Lamar lidera as nomeações aos American Music Awards - o rapper está na corrida a 10 galardões, incluindo Álbum do Ano, Canção do Ano ou Artista do Ano.

Post Malone, que regressa a Portugal em setembro, também lidera a corrida aos AMA 2025, com oito nomeações. Já Billie Eilish e os estreantes Chappell Roan e Shaboozey somam sete nomeações cada.

Benson Boone, Doechii, Gracie Abrams, Jelly Roll, Lola Young, The Marias, ROSÉ, Teddy Swims, Tommy Richman, Tyla, bem como os nomeados a Artista do Ano Sabrina Carpenter e Zach Bryan, também se estreiam nas nomeações na edição deste ano.

LISTA DE NOMEADOS:

ARTISTA DO ANO

Ariana Grande

Billie Eilish

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

ARTISTA REVELAÇÃO DO ANO

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richman

ÁLBUM DO ANO (NOVA CATEGORIA)

Beyoncé – COWBOY CARTER

Billie Eilish – HIT ME HARD AND SOFT

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Charli XCX – BRAT

Gracie Abrams – The Secret of Us

Future & Metro Boomin – WE DON’T TRUST YOU

Kendrick Lamar – GNX

Post Malone – F-1 Trillion

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

CANÇÃO DO ANO (NOVA CATEGORIA)

Benson Boone – “Beautiful Things”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Hozier – “Too Sweet”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Post Malone com Morgan Wallen – “I Had Some Help”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims – “Lose Control”

COLABORAÇÃO DO ANO

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With A Smile”

Marshmello & Kane Brown – “Miles on It”

Post Malone com Morgan Wallen – “I Had Some Help”

ROSÉ & Bruno Mars – “APT.”

Taylor Swift com Post Malone – “Fortnight”

CANÇÃO DO ANO NAS REDES SOCIAIS (NOVA CATEGORIA)

Chappell Roan – “HOT TO GO!”

Djo – “End of Beginning”

Doechii – “Anxiety”

Lola Young – “Messy”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Tommy Richman – “Million Dollar Baby”

ARTISTA EM DIGRESSÃO FAVORITO/A

Billie Eilish

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

VIDEOCLIPE FAVORITO