Os Yellow Beanie editaram recentemente "Squirrels". O álbum, que "traz novas estórias do quotidiano", foi gravado ao vivo, em janeiro, no Centro para os Assuntos da Arte e Arquitetura, em Guimarães.

O grupo revelou ainda temas de "It's a Nashe World", desta vez com banda e com algumas músicas gravadas também ao vivo.

"Estes dois lançamentos no mesmo dia permitem ainda uma comparação entre o início e o momento atual do projeto, sendo possível perceber a sua evolução. Há agora uma sonoridade que consideram 'diferente', até porque, como explicam, 'este novo álbum foi pensado para piano, saxofone, bateria e baixo', algo que não aconteceu no disco de lançamento, gravado em casa", frisa o comunicado.

Yellow Beanie é um projeto instrumental com muito espaço para a improvisação que começou, em 2020, com Nuno Meneses que acredita que "o mundo precisa de mais sonhadores" e que "as pessoas precisam de imaginar mais e não ter medo de se perder nas suas estórias". “It’s a Nashe World”, o primeiro álbum enquanto Yellow Beanie, viu a luz do dia entre piano e sintetizadores.

Hoje, os Yellow Beanie são Nuno Meneses no piano, teclados e composição, João Cunha na bateria, percussão, teclados e guitalele, Alexandra Rodrigues no baixo e Paulo Leocádio no saxofone.