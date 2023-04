Com uma obra que vai do hip-hop à música eletrónica, Stromae é um dos músicos de língua francesa de maior sucesso no mundo.

O popular músico belga Stromae anunciou nesta terça-feira, dia 4 de abril, o cancelamento de todos os seus concertos até o final de maio por motivos de saúde, depois de suspender outras apresentações em março pelo mesmo motivo. Ana Moura iria abrir alguns dos espetáculos do artista. A fadista iria atuar em Londres a 4 de maio e em Lyon a 26 de maio. Desta forma, Stromae - nome artístico de Paul van Haver, nascido em Bruxelas em 1985 - cancelou concertos em palcos como o Wembley Arena de Londres, o Max Schmeling de Berlim e o Palazzo dello Sport de Roma. "Devo-me resignar ao fato de que minha saúde infelizmente não me permite encontrá-los por enquanto", disse o músico aos seus fãs numa mensagem publicada no Twitter. "Partilho esta notícia com profunda tristeza, mas devo ouvir os meus limites", acrescentou. "Tenho de me rodear da minha família e tentar melhorar, para poder voltar a atuar ao vivo", frisou. Em fevereiro deste ano, Stromae ganhou o prémio Victoires de la Musique na França como artista masculino do ano. O seu último trabalho, "Multitude", levou conquistou o galardão de melhor álbum. Stromae praticamente abandonou os palcos em 2013, após a consagração do seu álbum "Racine Carrée", mas regressou aos palcos gradualmente em 2022.