Dua Lipa, que foi uma das cabeças de cartaz da edição de 2024 do NOS Alive, em Oeiras, anunciou novas datas da digressão na Europa. As primeiras datas foram partilhadas antecipadamente no site da promotora Live Narion e confirmadas depois pela equipa da artista.

Em maio de 2025, a cantora arranca a nova fase da "Radical Optimism Tour" com dois concertos no WiZink Center, em Madrid (11 e 12 de maio). A 15 e 16 de maio, Dua Lipa sobe ao palco da LDLC Arena, em Lyon, seguindo depois viagem para Hamburgo (Barclays Arena, nos dias 19 e 20 de maio).

A 23 de maio, a artista atua na La Défense Arena, em Paris. A digressão vai contar ainda com concertos em Praga, Munique, Amesterdão, Milão e Antuérpia.

Já em junho, nos dias 17 e 20, Dua Lipa vai subir ao palco do estádio de Wembley, em Londres. A 24 de junho, a artista atua no Anfield Stadium, em Liverpool.

Para já, Portugal está de fora da agenda da cantora.