Taylor Swift e Morgan Wallen lideram a corrida aos iHeartRadio Music Awards de 2025, com 10 nomeações cada. A lista de indicados foi revelada esta quarta-feira, 22 de janeiro, e os vencedores serão anunciados a 17 de março, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Como nove nomeações cada, Kendrick Lamar, Post Malone e Sabrina Carpenter também disputam as principais categorias.

Na cerimónia, Taylor Swift vai ser homenageada com o galardão de Melhor Digressão do Século, pela "The Eras Tour". Já Lady Gaga vai receber o Prémio Inovador iHeartRadio 2025 e o Prémio Ícone será entregue a Mariah Carey.

CATEGORIAS GERAIS

Artista do Ano

Billie Eilish

Doja Cat

Jelly Roll

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Teddy Swims

Música do Ano

“A Bar Song (Tipsy)” - Shaboozey

“Agora Hills” - Doja Cat

“Beautiful Things” - Benson Boone

“Espresso” – Sabrina Carpenter

“Greedy” - Tate McRae

“I Had Some Help” – Post Malone com Morgan Wallen

“Lose Control” – Teddy Swims

“Lovin on Me” – Jack Harlow

“Not Like Us” - Kendrick Lamar

“Too Sweet” – Hozier

Melhor Colaboração

“Die With a Smile” - Lady Gaga e Bruno Mars

“Fortnight” - Taylor Swift com Post Malone

“I Had Some Help” - Post Malone com Morgan Wallen

“Like That” – Future, Metro Boomin e Kendrick Lamar

“Miles on It” - Kane Brown e Marshmello

Produtor do Ano

Julian Bunetta

Jack Antonoff

Evan Blair

Mustard

Dan Nigro

Compositor do Ano